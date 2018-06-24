رئيس الوزراء: تنفيذ 11 مشروع مياه وصرف صحي بجنوب سيناء

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جاري تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة جنوب سيناء، وبدأ التسليم الابتدائي لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور، بطاقة 30 ألف م3/يوم، بتكلفة 554 مليون جنيه، والتسليم الابتدائي لتوسعات محطة المياه غرب النفق، بطاقة 35 / 70 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من توسعات رافع مياه رأس ملعب في نهاية العام.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في بيان، اليوم الأحد، أنه جاري الانتهاء من ازدواج خط مياه النفق – أبورديس بطول 168 كم، وتبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية لهذه الأعمال 520 مليون جنيه، وجرى التسليم الابتدائي لتوسعات محطة تحلية الشباب بشرم الشيخ، بطاقة 3000/8000 م3/يوم، بتكلفة 54 مليون جنيه، والتسليم النهائي لمشروع تطوير محطة رفع المياه الرئيسية بمدينة الطور، بتكلفة 6.5 مليون جنيه.

وتابع: "جرى الانتهاء من مشروع شبكة مياه مدينة شرم الشيخ، بتكلفة 44 مليون جنيه، ويجري الانتهاء من مشروع تنفيذ خزان مياه أرضي سعة 2000 م3 وملحقاته بمنطقة الترابين بمدينة نويبع، بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه".

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، جاري أيضًا تنفيذ مشروع محطة تحلية نبق بشرم الشيخ، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، كمرحلة أولى، بتكلفة تقديرية 220 مليون جنيه، ومشروع إنشاء 4 خزانات تكديس، سعة 10 آلاف م3، بمدن (رأس سدر – ابوزنيمة – ابورديس – الطور)، بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه، ومشروع إنشاء خزاني تكديس استراتيجيين، سعة 60 ألف م3 بشرم الشيخ، بتكلفة تقديرية 75 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى 12/2018.

وقال اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه جرى التسليم الابتدائي لمشروع صرف صحي مدينة شرم الشيخ، بتكلفة 70 مليون جنيه، والتسليم الابتدائي لشبكة الانحدار وخطوط الطرد، و3 محطات فرعية ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بالطور، ومتبقي الانتهاء من أعمال محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 12/2018، بتكلفة تقديرية 182 مليون جنيه.​​