"الزراعة": 600 ألف طن زيادة في محصول البطاطس

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمود فوزي، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية بوزارة الزراعة، عن زيادة بمحصول البطاطس، الذي قد يصل هذا الموسم إلى 5 ملايين طن.

وأوضح فوزي، لمصراوي، الأحد، أن الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية قدمت حزمة الإرشادات الفنية لمزارعي البطاطس، وأن هذا هو السر وراء ذلك النجاح، وارتفعت القوة الإنتاجية للمحصول من 4 ملايين و200ألف طن إلى 5 ملايين طن كحد أدنى.

وقال فوزي، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، إن الإدارة المركزية وجهت بضرورة القضاء على مرض العفن البني، لافتًا إلى أن تكثيف الحملات المرورية لتقيم نتائج المحصول.

وأضاف فوزي، أن الإدارة تنفذ مجموعة من حملات الإرشاد للمزارعين بشكل دوري" شهري" منذ وضع المزارعين للتقاوي حتى موسم الحصاد.

وتابع رئيس الإدارة المركزية، أن الإدارة تعمل بشكل تنسيقي مع جهات أخرى مثل إدارة مكافحة الآفات الزراعية، والحقول الإرشادية بمركز البحوث الزراعية.

ولفت إلى أن الوزارة لديها خطة كبرى من أجل التوسع في المساحات بالرغم من زيادة التحديات سواء بمواجهة الأمراض أو التغيرات المناخية التي أصبحت واحدة من أخطر التحديات التي توجهها الزراعة المصرية.