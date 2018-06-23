غدًا.. تشييع جنازة اللواء باقي زكي بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة

كتب- عمر مصطفى:

تقام صلاة تجنيز جثمان اللواء أركان حرب باقي زكي يوسف، في الثانية من ظهر غدًا الأحد، بكنيسة القديس مار مرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

ويعد اللواء باقي زكي يوسف من مواليد 1931، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس قسم ميكانيكا سنة 1954، والتحق بالقوات المسلحة في ديسمبر 1954 وعمل في القوات المسلحة بجميع الرتب والمواقع المختلفة حتى رتبة لواء في 1984.

بدأ الراحل العمل في بناء السد العالي أثناء خدمته، وطلب وقتها من القوات المسلحة ضباطًا مهندسين متخصصين، وكان له النصيب الأكبر في اختيارهم، وعاد للصفوف القتال بعد نكسة 1967.

صمم زكي مدفعًا مائيًا فائق القوة لقذف المياه، بإمكانه تحطيم وإزالة أي عائق أو ساتر رملي أو ترابي أمامه، في زمن قياسي قصير وبأقل تكلفة ممكنة، مع ندرة الخسائر البشرية، والذي ساعد في تجريف خط بارليف وعبور القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973.