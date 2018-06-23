البابا تواضروس يصل من لبنان بعد زيارة استمرت 4 أيام

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له، عائدا من بيروت، بعد انتهاء زيارة للبنان استغرقت 4 أيام.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول البابا تواضروس والوفد المرافق له، من استراحة كبار الزوار، على الطائرة القادمة من بيروت.

شارك البابا تواضروس خلال الزيارة في الاجتماعات الدورية لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة، كما شارك في تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان، واستقبله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وسعد الحريري رئيس الوزراء المكلف.