ملامح حركة المحافظين: تغيير 15 محافظًا وتعيين 3 سيدات.. والإعلان نهاية الأسبوع

كتب – محمد سامي

كشفت مصادر حكومية، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يعكف حالياً على الانتهاء من دراسة الأسماء المرشحة لحركة المحافظين القادمة والمزمع الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر لمصراوي، إن الحركة تشمل تغيير نحو 15 محافظًا، إضافة إلى التوسع فى تعيين عدد كبير من النواب والمساعدين والمعاونين من شباب البرنامج الرئاسي على أن لا يقل عدد من يتم تعينه في كل محافظة عن 4 لكل محافظ من بينهم: نائب ومعاون ومساعد بصلاحيات محددة.

وأشارت المصادر إلى أن حركة المحافظين ستشهد تعيين بين 2 إلى 3 سيدات في منصب المحافظ، بالإضافة إلى تحريك 3 أو 4 من المحافظين الحاليين إلى محافظات أخرى، ومن بينهم: الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ.

ولفتت المصادر إلى أن أبرز الراحلين في هذه الحركة: مجدي حجازي محافظ أسوان، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والمهندس ياسر دسوقي محافظ أسيوط، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا باستمرار المحافظين ونوابهم فى مباشرة مهام أعمال مناصبهم، إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.