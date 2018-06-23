رسام وزارة الإسكان.. "عصران" يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية (حوار)

كتب- محمد عبدالناصر:

"تحويل القبح إلى جمال".. مهمة حملها عصران عبدالفتاح، على عاتقه لتزيين الأماكن العامة والمدن الجديدة بما فيها من أكشاك كهرباء لتصبح لوحات فنية مستوحاه من البيئة المحيطة بالمدينة.

لم يرضخ "عصران" إلى الأعمال المكتبية كونه يعمل مديرًا لإدارة التجميل بجهاز مدينة طيبة، شمر عن ساعديه وجهّز أدواته لتحويل مناظر أكشاك المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية إلى مناظر خلابة.

"فنان وزارة الإسكان"، قال لمصراوي، إنه تخرج في كلية الفنون الجميلة من جامعة الأقصر عام 2012، وعُين في هيئة المجتمعات العمرانية عام 2014، كمهندس للديكور في الهيئة، واستلم عملة في جهاز مدينة طيبة الجديدة.

"أغلب العاملين بالدولة وخدينها وظيفة ومحدش بيدور على الإبداع أو الفن، لكن أنا مش بفكر كده، أنا فنان مش موظف"، بهذه الكلمات وصف ابن محافظة قنا، كيف كان يفكر في بداية عمله في هيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أنه اقترح على المسؤولين كيفية استغلال الأجسام الصلبة في الشوارع مثل الأكشاك الكهربائية وتحويلها إلى متاحف ومعارض مفتوحة للجماهير.

وأشار عصران أنه يوجد هبوط في الفن التشكيلي حتى أصبح لا يصل إلى الشعب، وبات مخصص للنخبة فقط، فالناس البسيطة ليس لها توجد معنا، فمن هنا بدأ الدعم لفكرة الفن في الشارع، فبفكرة بسيطة تم استخدامها في المدن الجديدة تحولت الأكشاك إلى لوحات فنية، والجدران إلى متحف متعدد من الصور.

وأوضح أن أول اللوحات الفنية التي رسمها كانت في مدينة طيبة الجديدة عام 2014، وكانت عبارة عن وجوه للمواطنين في الصعيد، وصور من الحياة الريفية، معظم أفكارها مستوحاة من البيئة المحيطة بالمدينة، كما نفذ لوحة للرئيس السادات بطول 5 متر، بمدينة السادات، وجدارية بطول 30 مترًا في أكبر ميدان في هيئة المجتمعات العمرانية، وهو ميدان مصر الجلالة.

وقال: "نفذت جدارية بطول 25 مترًا في مدينة طيبة الجديدة مؤخرًا، عن حلمنا للوصول لكأس العالم، استغرقت 3 أشهر متواصلة، حتى يتم إخراجها بالصورة والمستوى المطلوب، والراقي الذي يتناسب مع باقي الأعمال الفنية والتجميلية بالمدينة، حيث تم تنفيذها على جدار حائط المشجعين بالنادي الاجتماعي، وتطل على ملعب كرة القدم مباشرةً، مما يعطي الناشئين دفعة قوية حول حلم الوصول، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة".

وأشار فنان وزارة الإسكان، إلى أن الجدارية تحوى مشاهد تحاكي وجوه محبي ومشجي الكرة، هذا بالاضافة إلي لوحة عملاقة للاعب المنتخب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، لافتا إلى أن تنفيذ رسم الكشك الواحد يصل إلى 3 أيام، فغالبا يتم رسمه وتطويره من 3 إلى 4 جهات.

وعن تكلفة الرسمة الواحد، قال عصران، لا يمكن حساب تكلفة رسمة الكشك الواحد أو الجدارية الواحدة، فأدوات الرسم يتم توفيرها من قبل هيئة المجتمعات أو أجهزة المدن ويتم شرائها بشكل مجمع، لافتًا إلى الدكتور باسم فاضل رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن، والمهندس أسامة محمد مدير إدارة التجميل، قدما كل الدعم لتجميل المدن الجديدة، حتى تظهر بأفضل شكل.

وقال عصران، "الناس في الشارع بتتعاون معانا بشكل كبير، فنحن شعب بسيط، لما بنلاقي أي حاجة حلوة في الشارع، بندعمها ونحافظ عليها".