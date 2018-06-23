قرار جمهوري بتفويض "مدبولي" في بعض اختصاصات الرئيس

كتب- عمر مصطفى:

نشرت الجديدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.

وتشمل هذه الاختصاصات:

1- في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآقار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

2- في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.

3- في مجال العاملين بالدولة.

4- في مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

5- في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.

6- في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطورىء.

7- في مجال الإعفاءات الجمركية وتأشرات الموازنة.

كما يفوض القرار المهندس مصطفى مدبولي، في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.

كما يفوض المهندس مصطفى مدبولي، الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن بفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن. كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.