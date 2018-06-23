السيسي يُصدق على زيادة المعاشات

كتب- عمر مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، رقم 10 لسنة 2018، بعد موافقة مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القانون على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو القادم، والمقررة بأحكام القوانين رقم 71 لسنة 1964، والقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتسري في شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

1- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش ومت أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2018.

2- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموه المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2018.

3- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يوينو 2018.