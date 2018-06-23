مصدر بـالكهرباء يكشف عن التحالف الفائز بإنشاء "محطة الحمراوين"

كتب - محمد صلاح:

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أبلغت التحالف الصيني رسمياً بفوزه بإنشاء مشروع محطة الحمراوين الذي بلغ عرضه 4.4 مليار دولار للمرادف الأساسي، مقابل 4.58 مليار دولار للمرادف البديل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستبدأ في إجراءات التعاقد مع التحالف الصيني الفائز بتنفيذ المشروع خلال ساعات، مضيفًا أن محطة الحمراوين لتوليد الكهرباء من الفحم ستوفر ملايين الجنيهات تكلفة استخدام الوقود في توليد الطاقة، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطة لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد بنسبة أكبر عليها مقارنة بالوقود.

وأضاف المصدر، أن التحالف الفائز بتنفيذ المحطة سيتولى عمليات التصميم والإنشاء والتركيب والتشغيل النهائي للمحطة، كما سيوفر جهات التمويل الخاصة بالمشروع.

بدوره، ذكر الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك ثلاث تحالفات تقدموا لتنفيذ المشروع الأول ياباني مصري و يضم شركات "ميتسوبيشى-هيتاشى لنظم القوى – تويوتا - أوراسكوم للإنشاءات - السويدى إليكتريك"، و الثاني أمريكي صيني، والثالث تحالف لشركتين صينيتين.

وأشار إلى أن محطة الحمراوين ستعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وهو يعد من أحدث أنظمة محطات توليد الكهرباء من الفحم، مضيفاً أن المحطة ستشمل ميناء لأستقبال الفحم مباشرة من مراكب الشحن إلى منطقة مغلقة لتخزين الفحم للتوافق مع الاشتراطات البيئية و عدم الإضرار بالبيئة.