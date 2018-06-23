مكرم محمد أحمد: استهداف الحوثيين للكعبة تهديد للأمن العربي

كتب - مصطفى علي:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البيانات التي أعدتها المملكة العربية السعودية عن الوضع فى اليمن ودراسة أحوال الموقف العسكري هناك وما تحقق فيه، أعطى مصداقية حقيقية بأن الموقف السعودي موقف دفاعي، مؤكدا أن استهداف الحوثيين للكعبة تهديد للأمن العربي.

وأضاف مكرم محمد أحمد -في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء دول دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت بالمملكة العربية السعودية- "يتصور العالم خطأً أن السعودية تقتل المدنيين اليمنيين وأنها الطرف الأعنف فى القضية والحقيقة أنها على العكس فقد بلغ إنفاق السعودية على مواجهة المشكلة الإنسانية في اليمن نحو 8.2 مليار دولار، ومن الواضح أن السعوديين واليمنيين حريصون على الدفاع عن الشرعية الدستورية خاصة بعد اطلاق 152 صاروخا من قبل جماعة الحوثي على السعودية، وسقوط بعضها على الأماكن المقدسة كالكعبة يعد تهديداً مباشرا للأمن السعودي والأمن العربي ككل".

وتابع "مثلما يعتبر انسحاب ايران من سوريا ضرورى لتحقيق استقرار الاوضاع بالشرق الاوسط فان انسحابها من اليمن أكثر ضرورة لاستقرار المنطقة".

وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أن الشعب اليمنى شعب أنهكته الحروب فهو في حالة حرب مستمرة لكنه صامد في حربه ضد الإرهاب، إنه شعب يعاني الفقر والجوع والمرض ونسبة البطالة مرتفعة، رغم انه يحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية فى حيازة السلاح فنرى من كل (100) يمنى يملكون 150 قطعة سلاح، وقال "أعتقد أن الشعب اليمني له الحق في أن يعيش الحياة بسلام".

وأكد أن المعلومات التي تقدمت بها السعودية اليوم معلومات مهمة أكملت الصورة وأوضحت أن تحالف الدفاع عن الشرعية باليمن يعمل للحد من عمليات يفرضها الحوثيون لصالح عدم استقرار المنطقة.