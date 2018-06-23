"الأعلى للجامعات" يعتمد اللوائح الداخلية لكليات الطب بنظام الخمس سنوات

كتبت- داليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على اعتماد اللوائح الداخلية لكليات الطب بالجامعات المصرية "مرحلة البكالوريوس 5 + 2" لجميع كليات الطب بجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء تطوير التعليم الطبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ونواب وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وكان مجلس الوزراء، وافق في أكتوبر الماضي، على مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي، ويليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامي التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، على أن يكون الامتحان نجاح ورسوب فقط، ثم يخضع الطبيب كل خمس سنوات لامتحان آخر.