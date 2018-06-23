بالأسماء.. رئيس و26 عضوًا يتقدمون لمجلس إدارة اتحاد عمال مصر

كتبت- مروة شوقي:

أغلقت اللجنة العامة لانتخابات تشكيلات التنظيمات النقابية العمالية في مرحلتها الثالثة والأخيرة للدورة النقابية 2018 /2020، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة والعضوية لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عصر اليوم السبت.

وتقدم لمنصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي محمد جبالي المراغي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، في حين تقدم لعضوية الاتحاد من النقابات العامة 26 عضوًا، باستثناء النقابة العامة للنقل البري، التي لم يترشح منها أحد.

وجاء أسماء الأعضاء المرشحين كالآتي: "محمد سالم من نقابة الزراعة، وحسام الدين مصطفي من نقابة النقل البحري، وجمال صابر بنقابة السكة الحديد، وهشام فؤاد بنقابة المرافق العامة، وهشام رضوان بنقابة التعليم والبحث العلمي، والسعيد النقيب بنقابة الإنتاج الحربي، وعلي عبدالوهاب بنقابة النيابات والمحاكم، وفؤاد حسان بنقابة البريد، ومجدي حسن من هيئة النقل العام".

كما تقدم كلٍ من "جمال عقبي من نقابة البنوك والتأمينات، وعادل عبدالفضيل بنقابة المالية العامة والضرائب، وممدوح محمدي ومحمد جبران من نقابة البترول، وأحمد عبدالمقصود بنقابة العلوم الصحية، وعبدالمنعم الجمل بنقابة البناء والأخشاب، وإبراهيم توفيق بنقابة الاتصالات، وصالح سليمان بنقابة الخدمات الصحية، وحسن شحاته بنقابة النقل الجوي، وهشام فاروق من نقابة الخدمات الإدارية، ومحمد وهب الله من نقابة التجارة، ومجدي البدوي من نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، وعبدالفتاح إبراهيم من نقابة الغزل والنسيج، ومحمد عرابي بنقابة المناجم والمحاجر، وخالد الفقي بنقابة الصناعات الهندسية، وعماد حمدي بنقابة الكيماويات، وخالد عبدالطيف عيش بنقابة الصناعات الغذائية".

ومن المقرر أن تعلن أسماء المرشحين غدًا الأحد، والطعون والبت فيها بعد غد الاثنين، على أن تعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الجاري، بحيث تجرى الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.