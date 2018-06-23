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"الأعلى للجامعات" يوافق على بدء الدراسة بطب "السويس" و تربية رياضية "بنها"

04:55 م السبت 23 يونيو 2018
"الأعلى للجامعات" يوافق على بدء الدراسة بطب "السويس" و تربية رياضية "بنها"

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

كتبت-داليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على المقترحات المقدمة من رئيس جامعة السويس، بشأن بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة السويس في العام الجامعي 2018/2019.

كما وافق "الأعلى للجامعات" على مقترح رئيس جامعة بنها، بشأن بدء الدراسة بكلية التربية الرياضية (بنات) بجامعة بنها في العام الجامعي 2018/2019.

وعلى جانب آخر أعلن المجلس، إلغاء الدراسة بنظام الانتساب الموجه بكلية الآثار بقنا، بجامعة جنوب الوادي.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة نواب وزير التعليم العالي والسادة رؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

المجلس الأعلى للجامعات جامعة السويس طب السويس جامعة بنها وزارة التعليم العالي

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