عمدة فرانكفورت يصل القاهرة على رأس وفد ألماني

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، عمدة فرانكفورت الألمانية، على رأس وفد ألماني رفيع يضم عددًا من البرلمانيين الألمان، في زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عدد من المسؤولين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن عمدة فرانكفورت والوفد المرافق له، وصلوا على طائرة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من استراحة كبار الزوار.

ويلتقي الوفد الألماني، المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، في إطار التبادل الثقافي والحضاري بين محافظة القاهرة وفرانكفورت.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد قيادات الكنيسة الإنجيلية، والأكاديمية الدولية للحوار التابعة لمجلس الحوارات والعلاقات الدولية بسنودس النيل الإنجيلي.

كما يلتقي الوفد يوم الثلاثاء المقبل، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر الشريف، إضافة لزيارة جامعة ومرصد الأزهر.

تأتي الزيارة في إطار تعميق العلاقات الدولية بين مصر وألمانيا من خلال برنامجي التبادل الثقافي بين محافظة القاهرة وفرانكفورت، وحوار الأديان والدعم السياحي.