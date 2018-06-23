نائب وزير الزراعة: تنفيذ منطقة سياحية على بحيرة عرب العليقات

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، إن بحيرة عرب العليقات بمحافظة القليوبية، ستكون من أول مشروعات الإنتاج السمكي، التي تشهد تنفيذ منطقة سياحية قائمة على ضفاف البحيرة.

وأضافت "محرز"، خلال زيارتها للقليوبية اليوم السبت، أن أجهزة وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية سحبت عينات المياه والأسماك من البحيرة، وثبت أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، ولا يوجد بقايا ضارة في المياه، وحددنا نوعية الأسماك المقرر استزراعها، وهي بلطي عادي وأحمر وأسماك العائلة البورية.

وتابع نائب وزير الزراعة، أنه تم عمل 40 قفص سمكي ببحيرة عرب العليقات لإنتاج 2 طن أسماك من القفص الواحد بإجمالي 80 طن الدورة الواحدة.