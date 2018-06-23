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ننشر نموذج إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة "صور"

04:54 م السبت 23 يونيو 2018
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  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
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كتبت- ياسمين محمد:

تداول معلمي مادة التاريخ للثانوية العامة، نموذج إجابة امتحان التاريخ، الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء الماضي.

وبدأت لجان تقدير الدرجات، تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، أول أمس الخميس، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجتها بعد.

امتحان التاريخ الثانوية العامة الشعبة الأدبية وزارة التربية والتعليم

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