ننشر نموذج إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة "صور"

محمد سعفان: 80% نسبة التغيير في القواعد النقابية

كتبت- ياسمين محمد:

تداول معلمي مادة التاريخ للثانوية العامة، نموذج إجابة امتحان التاريخ، الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء الماضي.

وبدأت لجان تقدير الدرجات، تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، أول أمس الخميس، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجتها بعد.