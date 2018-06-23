محمد سعفان: 80% نسبة التغيير في القواعد النقابية

كتبت- مروة شوقي:

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن نسبة التغيير في القواعد النقابية تصل في بعض التصنيفات إلى 80 %، الأمر الذي يمكن اعتباره ظاهرة صحية للانتخابات العمالية.

وقال سعفان، في مؤتمر صحفي عقب غلق باب الترشح، إن الوزارة وضعت خطة لتدريب ممثلي العمال في جميع التصنيفات النقابية، تبدأ في شهر يوليو القادم ولمدة 6 أشهر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.



وأضاف: "حتى يكون التنظيم النقابي المصري على دراية ووعى بكافة القوانين التي تخص العمال، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ، فضلا عن توعيتهم بكل النواحي الاجتماعية التي تمر بها مصر في هذه المرحلة حتى يضفى إلى الاقتصاد القومي ويعمل على زيادة الإنتاج".

ولفت الوزير، إلى أن عملية تقييم الانتخابات فى المستوى الأول أفرزت عن عدة ملاحظات تم تداركها جميعا في المستوى الثاني والثالث للانتخابات، موضحاً أن السبب الرئيسي هو طول الفترة التى دامت 12 عاما منذ أخر انتخابات نقابية تمت في مصر عام 2006، أدت إلى عدم وعى بعض الجهات بالدور المنوط بها في تنظيم العملية الانتخابية.