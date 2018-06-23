"النواب" يوافق على منحة جديد لدعم التعليم من كوريا واليابان

كتب- هند الشامي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على منحة جديدة لدعم التعليم فى مصر، مقدمة من جمهوريتي اليابان وكوريا.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث وافق الأعضاء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 124 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة إلي الحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/8/2017

كما وافق الأعضاء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقـات الخــارجـيـة والخـطــة والمــوازنة، عـن قـرار رئيــس جمهــوريـة مصـــر العــربيـة رقم 165 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحة للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية)، والموقعة في طوكيو بتاريخ 18 /12 /2017.​