إحداها زادت بنسبة 146%.. تسريب أسعار المرحلة الثالثة من "دار مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

تداول رواد "فيسبوك"، منشورًا خاصًا بهيئة المجتمعات العمرانية، موجه إلى رؤساء أجهزة المدن، يتضمن أسعار المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، والمتواجد في 7 مدن، هم "القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعبور، والمنيا الجديدة، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق".

وبسؤال بعض رؤساء أجهزة المدن، قالوا إن الأسعار المتداولة صحيحة، وبالفعل جرى إبلاغهم بأسعار المرحلة الثالثة من "دار مصر"، على أن تكون عمليات الطرح خلال الشهرين المقبلين.

يقول المهندس شريف مجدي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تلقى الأسعار الخاصة بالمرحلة الثالثة من "دار مصر"، والتي يصل سعر المتر السكني بها إلى 7400 جنيه، بنسبة زيادة عن المرحلة الأولى 138.7%، والمرحلة الثانية 124.2%.

وسجل سعر المتر في المرحلة الأولى في مدينة الشروق، 3100 جنيه، والتي تم طرحها في ديسمبر 2014، وسجل المتر في المرحلة الثانية 3300 جنيه.

وأوضح المهندس محمد السيد رجب، رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه تلقى سعر المتر في المرحلة الثالثة من "دار مصر"، لافتًا إلى أن المتر سيصل إلى 9080 جنيهًا، والمدينة بها ما يقرب من 1056 وحدة.

ويزيد سعر المتر في دمياط الجديدة عن المرحلة الأولى بنسبة 145.4%، حيث سجل 3700 جنيه، وعن المرحلة الثانية بنسبة 138.9%؛ إذ سجل 3800 جنيه.

بينما سجل المتر في مدينة القاهرة الجديدة 9700 جنيه للمرحلة الثالثة، بعد أن سجل في المرحلة الأولى 4250 جنيهًا، بنسبة زيادة 128.2%، وفي المرحلة الثانية 4100 جنيه، بنسبة زيادة وصلت لـ136.5%.

وفي مدينة الشيخ زايد، وصل سعر المتر إلى 10100 جنيه، بنسبة زيادة عن المرحلة الثانية وصلت إلى 140.4%، حيث سجل 4200 جنيه.

وفي مدينة 6 أكتوبر، وصل سعر المتر إلى 7870 جنيهًا، بنسبة زيادة عن المرحلة الأولى وصلت إلى 131.4%، والتي سجل بها المتر 3400 جنيه، وعن المرحلة الثانية بنسبة 124.8%، والتي سجل بها 3500 جنيه.

وفي مدينة العبور، وصل سعر المتر إلى 7400 جنيه، بنسبة زيادة عن المرحلة الأولى 146.6%، والتي سجل بها سعر المتر 3 آلاف جنيه، وبنسبة 131.2% عن المرحلة الثانية، والتي سجل سعرها 3200 جنيه.

وفي المنيا الجديدة، بلغ سعر المتر 5650 جنيهًا، بنسبة زيادة عن المرحلة الثانية بنسبة 105.4%، والتي وصل المتر بها إلى 2750 جنيهًا.

ويضاف إلى أسعار الوحدات 2% نسبة تميز للأدوار المتكررة، وتشمل المرحلة الثالثة من "دار مصر" طرح ما يقرب من 19 ألف وحدة في 7 مدن جديدة.

ووصلت أجهزة المدن التي بها الوحدات، إلى معدلات كبيرة في تنفيذ المشروع، تخطت الـ50%، بمساحات 100 و115 و135و 150 مترًا.

وكانت وزارة الإسكان طرحت المرحلة الأولى من وحدات "دار مصر" في 8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، السادات، دمياط الجديدة)، في الفترة من 25 نوفمبر حتى 25 ديسمبر 2014.

وأعلنت الوزارة، طرح المرحلة الثانية في مدن (6 أكتوبر، الشيخ زايد، 15 مايو، دمياط الجديدة، الشروق، العبور، بدر، العاشر من رمضان، السادات، الاقهرة الجديدة، المنيا الجديدة، برج العرب الجديدة)، في الفترة من 11 أكتوبر حتى 5 سبتمبر 2015.​