البرلمان يوافق على اتفاق قرض بين مصر والبنك الأوروبي بـ200 مليون دولار

كتب- هند الشامي:

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع كفاءة الطاقة في شركة "إيجاس" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال النائب محمد خليفة، عضو لجنة الطاقة والبيئة، ومقرر اللجنة التي نظرت الاتفاقية، إن إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 3.34 مليار يورو، واتفاق القرض المعروض تبلغ قيمته مائتي مليون دولار أمريكي.

وأضاف "خليفة"، أن الاتفاق المعروض يستهدف المساهمة في رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف التشغيل، والمساهمة في الوفاء بالتزامات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.