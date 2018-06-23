"دعم مصر" يكشف حقيقة تنازل "السويدي" عن رئاسة الائتلاف

كتبت- هند الشامي:

قال المهندس صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إنه لا صحة لما ردده البعض حول إرسال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الائتلاف، خطابًا لرئيس مجلس النواب، فوض فيها النائب طاهر أبوزيد، بإدارة شؤون الائتلاف لحين إجراء انتخابات جديدة.

وأضاف "حسب الله"، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن المهندس محمد زكي السويدي يدير الائتلاف حتى الآن، ولا صحة لم يتردد، مشيرًا إلى أن "السويدي" في رحلة إلى أمريكا، يعود منها بداية الشهر المقبل.​