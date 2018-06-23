  • عاجل:اختيار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا
    • 1339395

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

    "دعم مصر" يكشف حقيقة تنازل "السويدي" عن رئاسة الائتلاف

    01:25 م السبت 23 يونيو 2018
    "دعم مصر" يكشف حقيقة تنازل "السويدي" عن رئاسة الائتلاف

    المهندس محمد زكي السويدي

    كتبت- هند الشامي:

    قال المهندس صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إنه لا صحة لما ردده البعض حول إرسال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الائتلاف، خطابًا لرئيس مجلس النواب، فوض فيها النائب طاهر أبوزيد، بإدارة شؤون الائتلاف لحين إجراء انتخابات جديدة.

    وأضاف "حسب الله"، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن المهندس محمد زكي السويدي يدير الائتلاف حتى الآن، ولا صحة لم يتردد، مشيرًا إلى أن "السويدي" في رحلة إلى أمريكا، يعود منها بداية الشهر المقبل.​

    ائتلاف دعم مصر محمد زكي السويدي مجلس النواب طاهر أبوزيد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان