وزير الآثار: مدخل الأهرامات الجديد عن طريق الفيوم

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أنه سيتم الانتهاء هندسيًا من عمليات تطوير هضبة الأهرامات، الشهر المقبل.

وأضاف "العناني"، في تصريحات صحفية على هامش جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، أنه سيتم إجراء شراكة تأمين مع القطاع الخاص للخدمات الخاصة بمنطقة تطوير هضبة أهرامات الجيزة.

وذكر الوزير، أن أول اجتماع للحكومة تطرق لخطة وزارة الآثار خلال الأربع سنوات المقبلة، ما يؤكد أهمية هذا الملف، لافتًا إلى أن مدخل الأهرامات الجديد سيكون عن طريق الفيوم، وسيتم تنظيم أماكن للباعة، ولن يكون هناك عشوائيات أخرى في منطقة الأهرامات.

وتابع وزير الآثار، أن المتحف المصري الكبير هو هدية مصر للعالم أجمع، منوهًا إلى تركيب الواجهة حاليًا، وسيصل من ألمانيا الفتارين الخاصة بالمتحف خلال أسبوعين، على أن يتم الافتتاح للمرحلة الأولى في بداية 2019.

وأردف، أنه سيتم افتتاح متحف سوهاج خلال شهر.​