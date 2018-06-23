رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير المتحف الكبير

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور وزير الآثار، وعدد من المسؤولين عن تنفيذ المشروع.

ويبلغ إجمالي مساحة المتحف المصري الكبير، نحو 491 ألف متر مربع، ويغطي المبنى نحو 168 ألف متر مربع، ويضم 100 ألف قطعة أثرية يتم عرضها للعالم لأول مرة، ويستوعب 15 ألف زائر يوميًا، ويوجد به 28 محلًا تجاريًا تتراوح المساحات ما بين 124 إلى 570 مترًا مربعًا، ويتضمن ممرًا للتسوق، وساحة للأكشاك لعرض الهدايا التذكارية والوجبات السريعة والمشروبات، وفندقًا مميزًا يشمل 30 غرفة ومطعمًا ونادي صحي، ويطل على مكان مميز لضمان الراحة والرفاهية للنزلاء.​