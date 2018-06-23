تعرف على الأخبار المتوقعة اليوم السبت

القاهرة- (مصراوي):

القاهرة.. تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون المرور الجديد، وإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، إلى جانب مشروعي قانونين بشأن الموارد المائية والري، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

القاهرة.. يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً عن مصر بصفة مراقب في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارج "أوبك" بالعاصمة النمساوية فيينا، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري العادي رقم 174 لمنظمة الأوبك.

جدة.. يُعقد اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن برئاسة وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد ومشاركة وزراء الإعلام والمسئولين عن الإعلام في دول التحالف ومن يمثلونهم، فيما اعتذرت المغرب عن عدم المشاركة في الاجتماع.. ويمثل مصر في الاجتماع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

بنها.. يتفقد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية عددا من مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي بالمحافظة.

عمان.. تبدأ وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية سيجريد كاخ زيارة رسمية للأردن تستمر يومين، تجري خلالها مباحثات مع عدد من المسئولين الأردنيين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي وسبل تعزيزه.

القاهرة.. تفتح وزارة القوى العاملة باب الترشح لانتخابات الاتحادات العمالية.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.