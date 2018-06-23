اليوم.. الأهرامات تستقبل أول مهرجان دولي للقفز بالمظلات تنشيطا للسياحة

كتبـ يوسف عفيفي:

تستقبل أهرامات الجيزة، صباح اليوم السبت، أول مهرجان دولي للقفز الحر بالمظلات، بمشاركة 65 قافزا من 19 دولة حول العالم أبرزهم كندا وفرنسا وانجلترا وبلجيكا وهولندا والنمسا وتشيلي والجزائر والكويت والسعودية والتشيك، بالإضافة إلى مصر، وذلك بهدف تنشيط السياحة.

وقال الكابتن مصطفى السعيد، عضو الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، والمنسق العام للمهرجان، إن المشاركين يتنوعون في أساليب القفز، ما بين قافز محطم للأرقام القياسية مثل السعودي عمر الحجيلان، وما بين أحد أكبر رواد القفز الترادفي tandem مثل الأمريكي توم نونان، إلى قافز متحد لإعاقته الحركية الكويتي أسامة حمشاد ليتخطى الثمانمائة قفزة مسجلة، و أخيراً المهندس الأمريكي "بيل بوث" صاحب الفضل في تطوير معدات القفز من خلال شركته UPTأحد أكبر شركات إنتاج المظلات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح السعيد في تصريح خاص لمصراوي، أن المهرجان يضم 10 قافزات من النساء يشاركن الرجال عملية القفز دون أية تفرقة، وذلك بإشراف الهولندي كابتن هارمان لانسمان لإخراج عرض رياضي جوي رائع سابحين في سماء هضبة الأهرامات، لافتا إلى أن المهرجان يضم أيضا جولات سياحية في ربوع مصر ليؤكد هؤلاء الأبطال من خلال ممارستهم للرياضة وتجوالهم في ربوع المحروسة أن مصر لا تزال وطن الأمن والأمان، ولا تزال معلماً سياحياً يعيش فيها شعباً مضيافاً يرحب بكل الشعوب والأجناس المحبة للسلام".

وأضاف أن اتحاد المظلات، يهدف من خلال المهرجان إلى جذب أنظار الجمهور لمصر، خاصة أن عدد المتابعين للمهرجان يتخطى أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم، موضحا أن الهدف منه هو محاولة وضع مصر على خريطة الرياضة العالمية، وإعطاء صورة طيبة عن جمال اللعبة وأنها مفيدة رياضيا وسياحيا.