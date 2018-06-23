بالصور.. ثاني وفد أجنبي يصل مصر لزيارة مسار العائلة المقدسة

كتب- إسلام ضيف:

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، مساء الجمعة، بالمقر البطريركي، ثاني وفدًا سياحيًا أجنبي يأتي إلى مصر لزيارة مسار العائلة المقدسة بمصر، يبلغ عدده 12 فردًا.

يشار إلى أن مصر استقبلت أول وفدًا يزور مسار العائلة المقدسة لمصر الأحد الماضي، من إيطاليا، ومكوّن من 45 فردًا، زار المرحلة الأولى من مسار العائلة المقدسة وغادر أول أمس الخميس.

وقال الأب هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن الوفد قادم من دولة المجر، وسيزور المناطق الواقعة بمسار العائلة المقدسة، وسيغادر يوم 29 يونيو الجاري.

وأضاف باخوم، في بيان له، أن برنامج زيارة الوفد المجري تتضمن زيارة مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، ثم أديرة البحر الأحمر، وزيارة كنائس مصر القديمة، ودير سمعان الخراز بالمقطم في القاهرة.

وتابع باخوم: "سيتقابل الوفد أيضا مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس".

وأوضح باخوم أن الأب سابولش رئيس دير الآباء البولنديين بالعاصمة المجرية بودابست يترأس الوفد الذي يضم عددًا من الإعلاميين وأساتذة الجامعة، مشيرًا إلى أن من نظم هذا الحج هو الأستاذ الجامعي مايكل عادل أمين.

والجدير بالذكر أن مسار العائلة المقدسة هو خط سير السيدة العذراء والسيد المسيح في مصر، بعد فرارهم من هيرودس ملك فلسطين، وهو خط يبدأ من رفح وحتى دير درنكة في أسيوط، وأعتمده بابا الفاتيكان في أكتوبر الماضي مزارًا دينيا وحجًا للمسيحيين في العالم.