أمين سر "خارجية النواب" يؤكد بمؤتمر في بكين ضرورة استدامة الحوار بين شباب إفريقيا والصين

بكين ـ أ ش أ

أكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولي ضرورة استدامة الحوار بين شباب إفريقيا والصين للإسهام في تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

وقال الخولي - في كلمة له أمام مؤتمر الدورة الثالثة لأنشطة شباب الصين والدول الإفريقية تحت عنوان "جمع حلم الشباب لفتح آفاق جديدة للعلاقات الصينية الأفريقية" في العاصمة الصينية (بكين) - إننا نحتاج لتدعيم والتركيز على مجالات التعاون التجاري والإستثمار والتعاون المالي والزراعي والبنية التحتية، واستخراج الموارد الطبيعية والتعاون السياحي الثقافي والحضاري على أسس تحقيق المصالح المتبادلة والتنسيق في الشئون الدولية.

وأضاف: أن الحديث عن مستقبل أفضل يتطلب التعلم من الماضي و إرث الحضارات العظيمة لإفريقيا والصين، حيث شهدت قارّة أفريقيا حضارات متعددة ومن بينها حضارة مصر القديمة.

وتابع: أن حضارة مصر القديمة كانت إحدى أولى الحضارات في تاريخ العالم وأغناها ثقافيّاً؛ إذ استوطنَ البشر الأوائل حول نهر النّيل عام 3500 قبل الميلاد، وتركت هذه الحضارة الكثير من الآثار الثقافيّة والمعماريّة، من أشهرها: أهرامات الجيزة الثّلاث.

وأشار إلى أن العلاقات الإفريقية الصينية تشهد تطورا غير مسبوق برفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لترفع آمال وطموحات شباب إفريقيا الذي تقدر نسبته بحوالي 65 % من عدد سكان القارة.. مطالبا بأن تكون علاقات إفريقيا والصين نموذجا في التكامل بين الحضارات، في ظل عالم يموج بالصراعات والدماء وتعزز بعض قوى الشر فيه صراع الحضارات.

واختتم الخولي كلمته بالقول: دعونا نجعل من اليوم شعارنا " شباب إفريقيا والصين .. حلم واحد، مصير واحد " من أجل مستقبل البشرية.