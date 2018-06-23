عزل 7 ركاب بالمطار لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء

كتب- طه عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي فجر اليوم السبت، 7 ركاب لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، فور وصوله من الخرطوم.

وقالت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، تم الاشتباه في 7 ركاب، 4 منهم مصريين من أسرة واحدة، و3 سودانيين، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء، بالإضافة لارتفاع حرارة أحدهم.

قرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي عزل الركاب، وعمل التحاليل اللازمة بمستشفي حميات العباسية، للتأكد من خلوه من العدوي، وتم نقلهم بـ3 سيارات إسعاف من المطار بمعرفة محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار لمستشفى حميات العباسية، تحت إشراف الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة.