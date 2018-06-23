وزيرتا الثقافة والتضامن تشهدان احتفال السفارة المصرية بروما

القاهرة- (أ ش أ):

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، الاحتفالية الفنية التي نظمتها السفارة المصرية بروما، تمهيدًا للإعلان عن افتتاح الفعاليات الثقافية المصرية الإيطالية التي تنطلق من مدينة فيتربو اعتبار من الأحد المقبل.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان الليلة، بأن الاحتفال، الذي أقيم بمقر السفارة المصرية، بدأ بعزف للسلام الوطني المصري ثم قدمت فرقة بالية أوبرا القاهرة الذي أبهر الحضور عرضا فرعونيا عبارة عن مجموعة من اللوحات الفنية الفرعونية الراقصة من باليهات، قامت بتصميم رقصاتها الفنانة إرمينيا كامل ومنها كليوباترا وأنطونيو وايزيس وأوزوريس أجزاء من رقصات أوبرا عايدة.

حضر الاحتفال عدد من السياسين والملحقين العسكرين والشخصيات الهامة بايطاليا بجانب الدكتورة الدكتورة جيهان زكي رئيس الاكاديمية المصرية بروما والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.​