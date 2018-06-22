صيني يحاول تهريب هواتف بـ800 ألف جنيه في مطار القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، أخفاها راكب صيني الجنسية فور وصوله من الإمارات، لتهريبها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم حجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

واشتبه رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب صيني بدت عليه علامات القلق والارتباك، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وجرى تفتيش حقائبه.

وتبين وجود 79 هاتف محمول، ماركة "آيفون 8" مخفاة بين طيات ملابسه، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 800 ألف جنيه.

وقرر محمد قناوي، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.​