أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

تعرف على أماكن المدارس اليابانية المُقرر افتتاحها العام الدراسي المقبل

06:35 م الجمعة 22 يونيو 2018
تعرف على أماكن المدارس اليابانية المُقرر افتتاحها العام الدراسي المقبل


كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس، عبر موقعها الرسمي، فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية، فضلًا عن شروط القبول ونظام الدراسة وإجراءات التقديم والمستندات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر تحديد مصروفات المدارس المصرية اليابانية بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري للطالب شاملة الأنشطة.

ويرصد "مصراوي"، المدارس الـ"40"، المُقرر افتتاحها العام الدارسي المُقبل، وأماكن تواجدها في المحافظات كالتالي:

23

المدارس اليابانية التربية والتعليم تطوير التعليم

الخبر التالى:

الحجز بالأسبقية.. 10 معلومات عن طرح شقق العاصمة الإدارية الجديدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان