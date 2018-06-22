تعرف على أماكن المدارس اليابانية المُقرر افتتاحها العام الدراسي المقبل



كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس، عبر موقعها الرسمي، فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية، فضلًا عن شروط القبول ونظام الدراسة وإجراءات التقديم والمستندات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر تحديد مصروفات المدارس المصرية اليابانية بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري للطالب شاملة الأنشطة.

ويرصد "مصراوي"، المدارس الـ"40"، المُقرر افتتاحها العام الدارسي المُقبل، وأماكن تواجدها في المحافظات كالتالي: