الحجز بالأسبقية.. 10 معلومات عن طرح شقق العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة للحجز خلال أيام.

وينشر "مصراوي"، أبرز المعلومات عن طرق حجز شقة ضمن الشقق المطروحة في العاصمة الإدارية كالتالي:

- الحجز إلكترونيًا وليس بالقرعة.

- تخصيص الوحدات بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكتروني.

- يعتمد التخصيص بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

- المرحلة الأولى تشمل 2048 وحدة.

- متوسط سعر المتر 11 ألف جنيه.

- مساحات الوحدات من 110 إلى 180 مترًا.

- التسليم بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.

- السداد بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد.

- الشقة تتكون من 3 غرف وحجرة نوم بحمام مستقل، وريسيبشن و2 حمام ومطبخ.

- يوجد بكل عمارة 2 أسانسير، وجراج.