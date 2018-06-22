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وزير البترول يغادر للمشاركة باجتماعات "أوبك" في فيينا

04:07 م الجمعة 22 يونيو 2018
وزير البترول يغادر للمشاركة باجتماعات "أوبك" في فيينا

المهندس طارق الملا

كتب - طه عبيد:

غادر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، متوجها إلى فيينا ممثلاً لمصر بصفة مراقب، في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارج أوبك، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري العادي رقم 174 للمنظمة.

وتأتي مشاركة مصر في اجتماعات منظمة الأوبك؛ تلبية لدعوة المنظمة العالمية، بعد مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابق لمنظمة أوبك رقم 173 والذي عقد نوفمبر الماضي. ​

طارق الملا وزارة البترول أوبك مطار القاهرة الدولي فيينا

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