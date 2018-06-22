نعاه "بيل جيتس" وأنقذ ملايين البشر.. 10 معلومات عن العالم المصري عادل محمود

كتب- محمد عبدالناصر:

لم يحصل العالم المصري الدكتور عادل محمود، مطور اللقحات العالمي، على الاهتمام الإعلامي في حياته مثلما حدث بعد مماته.

العالم المصري، الذي لا يعرفه أغلب الشعب المصري، يحظى باحترامٍ كبيرٍ، ولعل نعي "بيل جيتس" مؤسس شركة مايكروسوفت له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، خير دليل على تقدير العالم له.

وتوفيَّ العالم المصري، في 11 يونيو الجاري؛ نتيجة نزيف في المخ، بمستشفى جبل سيناء في مانهاتن بنيويورك.

وينشر مصراوي أهم 10 معلومات عن العالم المصري، عادل محمود، مطور اللقحات العالمي:

1 - من مواليد القاهرة عام 1941.

2- تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1963.

3- انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1973، ليعمل باحثًا في جامعة كايس ويسترن.

4- في عام 1987 اُختير رئيسًا لقسم الطب بجامعة كايس ويسترن.

5- قدم العديد من المشروعات لمنظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض.

6- ساهم في حل أزمة التطعيمات عام 2013، بعد انتشار عدد من حالات الالتهاب السحائي، ولم يكن في الولايات المتحدة أي تطعيمات لهذا المرض، لينقذ ملايين البشر.

7- أنتج العديد من اللقاحات ضد فيروس الورم الحليمي البشري، المسبب لسرطان عنق الرحم، والأعضاء التناسلية والشرج.

8- طور لقاحًا يمنع عدوى فيروس الروتا – Rota virus، وهو فيروس قاتل يسبب الإسهال عند الرضع.

9- ساعد في إنتاج لقاحات أخرى ضد الحصبة، النّكاف، الحصبة الألمانية، جديري الماء.

10- عام 1998 اتجه للتدريس الجامعي، ثم عُين أستاذًا بكلية وودرو ويلسون لقسم البيولوجيا والأمراض المعدية بجامعة برينستون عام 2006، ودعا في أعقاب تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا عام 2014، لإنشاء صندوق عالمي لتنمية اللقاحات.