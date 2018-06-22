نقيب الأطباء: اجتماع طارئ للمجلس لصياغة بيان بمطالب الأعضاء

كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن مجلس النقابة مستمر بكل قوة في التواصل مع مختلف الجهات التنفيذية لإقرار مطالب الأطباء.

وقال الدكتور حسين خيري، في كلمة قصيرة له عقب إعلان فشل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة بالنقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، اليوم الجمعة، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا اليوم؛ لصياغة بيان بشأن مطالب الأطباء.

وأضاف نقيب الأطباء: "أشكر كل الحضور الذين تكبدوا مشقة السفر والوقت والمجهود وحرارة الجو، ولي عتاب على من لم يحضر، والجمعية العمومية لن تنعقد اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد".

ولفت إلى أن المجلس مستمر بقوة في التواصل مع الجهات لتحقيق مطالب الأطباء المعروفة، والتي هي محل توافق من الجميع، مشيرا لعقد اجتماع مع مجالس النقابات الفرعية لتحديد المطالب بدقة".

وأوضح خيري، أنه حصل تغيير واضح خلال الأيام الماضية، وسيكون هناك تغيير كبير على أرض الواقع قريبا.