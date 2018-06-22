بترشيح من وزيرة الثقافة.. 5 حفلات لفرقة "رضا" في إيطاليا والبحرين

كتب- محمد عاطف:

رشحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فرقة رضا للفنون الشعبية للمشاركة في الفعاليات الثقافية المصرية الإيطالية في الفترة من 27 يونيو حتى 2 يوليو.

وحسب بيان، الجمعة، تقدم الفرقة ثلاث حفلات بمدينتي روما وفيتربو، وتشارك في مهرجان صيف البحرين؛ تلبية لدعوة هيئة البحرين للثقافة والآثار بحفلين في الفترة من 26 حتى 30 يونيو.

يذكر أن فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقي علي رضا والراقصة الأولى فريدة فهمي، بمساندة أستاذ الهندسة الدكتور حسن فهمي، وقدمت أول عروضها في أغسطس 1959.​