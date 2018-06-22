الأرصاد: شهر يوليو الأشد حرارة وأغسطس أعلى رطوبة

كتبت- عايدة رضوان:

قال محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شهري يوليو وأغسطس عادةً ما يسجلان أعلى درجات الحرارة خلال فصل الصيف، والتي تصل لـ40 درجة مئوية، فيما يسجل أغسطس أعلى درجات الرطوبة بنسب تتراوح ما بين 85 لـ90%.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الحالي خلال يوليو المقبل، لتسجل 37 درجة مئوية، ويبدأ انخفاض درجات الحرارة بشكلٍ تدريجي مع حلول فصل الخريف نهاية سبتمبر المقبل.

واستبعد شاهين، احتمالية تعرض طقس الصيف لرياح مثيرة للأتربة والرمال أو سقوط للأمطار، مشيرًا إلى أن الصيف عادةً ما يشهد استقرار الحالة الجوية.

وفيما يخص الشبورة المائية، قال وكيل مركز التنبؤات التابع للهيئة، إنها لن تؤثر - خلال الصيف - على الطرق إلى حد إغلاقها.​