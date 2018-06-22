سعفان: صرف 10 آلاف يورو مستحقات مصري اختلف مع شريكه بإيطاليا

كتبت - مروة الفخراني:

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بالعمل على حل نزاع الشراكة مع أحد المواطنين المصريين حول شيكات بدون رصيد بقيمة 10 آلاف يورو، أي حوالي 210 آلاف جنيه مصري وفقا لتقدير الوزارة.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أن مكتب التمثيل العمالي تتدخل للمرة الثانية لحل نزاع شراكة لصالح المواطن المصري "رجب.ص.أ من محافظة المنوفية الذي اختلف مع شريكه على شيكات بدون رصيد بقيمة 10 آلاف يورو.

وأشار إلى أنه تم إحالة المشكلة للقضاء الإيطالي، وقام المكتب بالتدخل بصورة ودية على مدار أكثر من 8 أشهر، وأخيرا تم الحصول على الشيكات وتم تسليم المواطن قيمتها في صورة نقدية بعد أن قام طرفا النزاع بالتنازل عن التقاضي أمام القضاء الإيطالي.

وقال الوزير إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو كان يتابع مع المكتب أولا بأول المشكلة حتى تم حلها بصورة ودية.