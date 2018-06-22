التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب مستعدة لخدمة الصناعة الوطنية

القاهرة - أ ش أ:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور سعيد درويش مستشار الوزير لربط البحث العلمي بالصناعة حول مدى جاهزية المعامل الحديثة بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية؛ بما يسهم في خدمة الصناعة الوطنية.

وأشار التقرير إلى قيام الدكتور درويش بزيارة تفقدية للمدينة برفقة الدكتورة مها الدملاوي مدير المدينة، حيث تفقد المعامل الحديثة التي انضمت إلى الخدمة بمعهد علوم المواد المتقدمة والمواد الجديدة بالمدينة كجهاز الميكرسكوب الإلكتروني (TEM).

وأوضح التقرير أن جهاز الميكرسكوب الإلكتروني (TEM) يعد من أحدث وأهم الإضافات التى أضيفت لمدينة الأبحاث العلمية مما يعزز من دورها في خدمة الصناعة الوطنية ومجتمع البحث العلمي، حيث تم التأكد من اختبار الجهاز بعدد كبير من العينات لتغطية جميع الوظائف المطلوبة منه حتى يتم تسويقها، وذلك في إطار تعزيز إستراتيجية الدولة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكد رؤية الوزارة للعمل على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاكتشاف والإبداع والابتكار من خلال التركيز على العلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتها في تنمية المجتمع ودعم وتشجيع التعاون بين البحث العلمي والصناعة الوطنية.​