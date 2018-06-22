جامعة القاهرة تطلق معسكر قادة المستقبل "تطويرالعقل المصري"

كتب- محمد قاسم:

أعدت جامعة القاهرة برنامجًا مكثفًا للأنشطة الطلابية خلال العطلة الصيفية، يبدأ أول يوليو المقبل.

يتضمن البرنامج، فتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب في الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة الرياضية والتدريب، وإقامة معسكر شاطئي بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات، بجانب معسكر "قادة المستقبل" والذي يقام هذا العام تحت عنوان: "فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال".

وحسب بيان، الجمعة، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء معسكر "قادة المستقبل" لطلاب الجامعة من 7 يوليو المقبل وحتى منتصف أغسطس بملاعب الجامعة، ليحمل فكرة جديدة هذا العام هي "تطويرالعقل المصري"، في إطار مشروع يساهم في افتتاح عصر جديد قائم على العقلية النقدية والتفكير العلمي وبناء مجتمع جديد.

ولفت إلى أن المعسكر يتضمن 6 أفواج ويستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الأسطوري والخرافي والاتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.

وفي سياق متصل، بدأت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة استعداداتها لتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية، خلال العطلة الصيفية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، من خلال تجهيز الملاعب وقاعة معسكر "قادة المستقبل"، وأماكن إقامة الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية خلال فعاليات الأنشطة.