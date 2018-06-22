تأكيدًا لمصراوي.. نظام جديد لإعلان نتائج امتحانات جامعة الأزهر

كتب– محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر، الموافقة على إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بشكل منفرد، للمرة الأولى في تاريخها، بدءا من العام الجامعي المقبل.

وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مجلس الجامعة وافق في جلسته قبل الماضية على إعلان نتائج كل فصل دراسي بمفرده بدءا من العام المقبل.

وأضاف عامر في تصريح لمصراوي، الجمعة، أن إعلان نتيجة كل فصل دراسي بمفرده، فيه تنبيه للطالب المجتهد بمعرفة درجاته حتى يسير على نفس الخطوات في التيرم الثاني، والطالب الذي لديه بعض القصور في مادة ما، أن يجتهد في الفصل الدراسي الثاني.

يذكر أن جامعة الأزهر، تعلن نتائج الامتحانات نهاية كل عام دراسي، بخلاف الجامعات الأخرى التي تعلن نتائجها مع انتهاء الفصل الدراسي.

ونشر مصراوي، منتصف شهر ديسمبر الماضي، نية جامعة الأزهر، إعلان نتيجة كل فصل دراسي على حدة بدءا من العام الجامعي المقبل.

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