غدًا.. مصر تشارك باجتماع وزراء إعلام "تحالف دعم الشرعية في اليمن"

كتب- مصطفى علي:

يشارك مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ممثلا لمصر، في اجتماع وزراء إعلام دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بمدينة جدة السعودية، غدا السبت.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة، على رأسها، سبل التعامل الإعلامي مع الأوضاع الإنسانية، وطرق كشف جرائم جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق، وتهديدها للملاحة في منطقة البحر الأحمر.