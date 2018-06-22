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    غدًا.. مصر تشارك باجتماع وزراء إعلام "تحالف دعم الشرعية في اليمن"

    10:29 ص الجمعة 22 يونيو 2018
    غدًا.. مصر تشارك باجتماع وزراء إعلام "تحالف دعم الشرعية في اليمن"

    مكرم محمد أحمد

    كتب- مصطفى علي:

    يشارك مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ممثلا لمصر، في اجتماع وزراء إعلام دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بمدينة جدة السعودية، غدا السبت.

    ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة، على رأسها، سبل التعامل الإعلامي مع الأوضاع الإنسانية، وطرق كشف جرائم جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق، وتهديدها للملاحة في منطقة البحر الأحمر.

    مكرم محمد أحمد تحالف دعم الشرعية في اليمن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وزراء إعلام دول التحالف العربي السعودية جدة

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