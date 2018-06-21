حزب "شفيق" يعلن انضمامه للتحالف السياسي المصري

كتب- إسلام ضيف:

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي أسسه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي سابقًا، انضمامه لائتلاف التحالف السياسي المصري، الذي يضم في عضويته عددًا من الأحزاب السياسية.

وعقد قيادات الحركة الوطنية، اجتماعًا مع المهندس تيسير مطر، رئيس حزب الدستوري الاجتماعي الحر، وعضو المجلس الرئاسي للتحالف السياسي المصري، وحضر الاجتماع اللواء رؤوف السيد، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية، والدكتور أحمد الضبع، الأمين العام للحزب، والنائب عبدالإله عبدالحميد، أمين عام القاهرة، وهشام الهرم، الأمين العام المساعد.

وقال اللواء رؤوف السيد، القائم بأعمال رئيس الحزب، بحسب بيان اليوم الخميس، إن هدفنا توحيد الصف الوطني وممارسة العمل السياسي في إطار جمعي نسعى من ورائه إلى خدمة الدولة ودعم مؤسساتها، مشددًا على أن المرحلة تتطلب منا توحيد الجهود ولَّم شتات الأحزاب في كيان واحد من خلال ائتلاف متجانس في الأفكار والرؤى.​