مدير "تنمية مواهب الأوبرا": ما حدث في المركز "طفرة"

محمد عاطف

وصف الدكتور عبدالوهاب السيد، مدير مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، ما حدث بالمركز منذ إنشائه حتى الآن، بـ"الطفرة".

وقال "عبدالوهاب"، في تصريحات لمصراوي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى اليوم الخميس، إن المركز يضم نخبة من كبار الأساتذة وأمهر العازفين، حتى نضمن تعليمًا جيدًا للطلبة والمواهب الصاعدة، والأطفال الذين يمثلون مستقبل الفنون في مصر.

وأضاف: "تم الاهتمام بجميع الفصول التابعة للمركز ومضاعفة أعداد الدارسين بها، وعلى مستوى فصل العود، تم إضافة فصلين جديدين إضافة للفصل الأول الذي بدأ منذ إنشاء المركز، وارتفعت أعداد دارسي الصولفيج من 200إلى أكثر من 500 دارس، وكذلك مع طلبة الباليه والجيتار ودارسي جميع الآلات".