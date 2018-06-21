وزير الزراعة لمصراوي: تشكيل لجنة استشارية لمعاونتي قريبًا

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أنه يجري حاليًا عملية تقييم شاملة للعديد من القطاعات بالوزارة، تستهدف ترشيد النفقات والمكافآت.

وأضاف "أبوستيت"، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن تلك الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للحفاظ على المال العام، مشددًا على أن الوزارة لديها تحديات كبرى ومشروعات قومية يجب سرعة الانتهاء منها.

وكان "أبوستيت"، أصدر قرارًا اليوم، يقضي بوقف صرف الحوافز والمكافآت للقيادات العليا والمتوسطة في الوزارة إلا بعد الرجوع إليه.

ووفق "أبوستيت"، من المقرر تشكيل لجنة استشارية تطوعية، تضم خبراء ومسؤولين حاليين وسابقين بالوزارة، بهدف المعاونة في اتخاذ القرار المناسب.

وذكر وزير الزراعة، أنه سيزور مشروع مزرعة غرب المنيا قريبًا، بصحبة خبراء مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، لعمل تقييم شامل للمشروع.

وتعد مزرعة غرب المنيا، التي قُدرت مساحتها بـ20 ألف فدان، ضمن مشروع الحكومة لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، لزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في مناطق الاستصلاح بإقامة مشروعات تنموية متكاملة، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وهو عبارة عن مزرعة نموذجية إرشادية متكاملة.

وتولى "أبوستيت"، حقيبة وزارة الزراعة خلفًا للدكتور عبدالمنعم البنا فب منتصف الشهر الجاري، في الحكومة الجديدة التي شكلها المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.