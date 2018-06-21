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انطلاق احتفال اليوم العالمي للموسيقى في الأوبرا بعروض للفنون الشعبية - صور

08:14 م الخميس 21 يونيو 2018
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كتب- محمد عاطف:​

انطلقت فعاليات اليوم العالمي للموسيقى في دار الأوبرا المصرية، منذ قليل، بعروض للفنون الشعبية، بدأت من الباب الرئيسي للأوبرا إلى مسرح الهناجر.

ومن المقرر أن ينتقل الاحتفال إلى المسرح الذي شيد في ساحة الأوبرا خصيصًا لهذه المناسبة، ليستقبل نجوم المستقبل من أطفال وشباب مركز تنمية المواهب في استعراض لمهارتهم بفصول "العود"، تحت إشراف الدكتور عاطف عبدالحميد، والجيتار تدريب الفنان عماد حمدي، والقانون للدكتور صابر عبدالستار، وغناء لكورال أطفال وشباب تحت إشراف الدكتورة نادية عبدالعزيز، والدكتور عمرو حسن.

ويختتم الاحتفال الخارجي برائعة صلاح جاهين وسيد مكاوي باليه الليلة الكبيرة، من تصميم عائشة فؤاد، وفي الثامنة مساءً، يقدم المسرح الكبير عن عرض "دون كيشوت" لفصل باليه المركز تحت إشراف الدكتورة منال زكريا، وموسيقى مينوكس.

يشار إلى أن الاحتفال بالموسيقى عالميًا يهدف إلى التقارب والتواصل بين مختلف الشعوب والتناغم بين مؤسساتها، وتحتفل به معظم البلدان على هامش العديد من المهرجانات الموسيقية.

اليوم العالمي للموسيقى دار الأوبرا المصرية عروض للفنون الشعبية مسرح الهناجر

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