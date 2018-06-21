هبة يوسف ممثلة مصر في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية بتونس

كتب- محمد عاطف:

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، سفر الدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة إلى تونس، لحضور اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية للإعداد للدورة الواحد والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

ومن المقرر خلال الاجتماع، مناقشة الأوضاع الثقافية في الوطن العربي، والموقف التنفيذي من قرارات الدورة التاسعة عشر، والتراث الثقافي وصياغة ميثاق لحمايته، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بتونس، خلال الفترة من 21 حتى 24 يونيو 2018.

كما أنابت الدكتورة إيناس عبدالدايم، الدكتورة هبة يوسف، لحضور مراسم إطلاق العقد العربي للحق الثقافي برعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ذلك يوم الجمعة الموافق 22 يونيو 2018.