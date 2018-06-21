مستشار الرياضيات: سؤال "المعدلات الزمنية" من كتاب المدرسة

كتبت- ياسمين محمد:

قال عبد الغفّار جودة، المشرف مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم، إن تصحيح عينه مادة "الرياضيات البحتة"؛ التي تشمل الجبر و الهندسة الفراغية و التفاضل والتكامل، تبدأ الأسبوع المقبل، عقب انتهاء تصحيح مادة الإحصاء، مشيرا إلى أنه لا يوجد استعجال في تصحيح العينتين نظرا لأن الاختبارين لم يشهدا شكاوى جماعية.

ولفت جودة، في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أن جزئيات الطلاب المتفوقين في امتحان التفاضل والتكامل، الذي أداه طلاب شعبة الرياضيات، اليوم، لم تزد عن 10%.

وأوضح مستشار الرياضيات، أن سؤال المعدلات الزمنية، الذي اشتكى بعض الطلاب من صعوبته، جاء من كتاب المدرسة، ولم يكن على الطلاب سوى التدريب على هذه النوعية من الأسئلة، وزمن حلها، من خلال النماذج الاسترشادية التي أتاحتها الوزارة عبر موقعها.

وأدى 110 آلاف و822 طالبا وطالبة، مقيدين بشعبة الرياضيات بالثانوية العامة، امتحان التفاضل والتكامل "الرياضيات البحتة"، اليوم، بـ1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.​