بالأسماء.. إحالة 14 سائقًا خالفوا "زيادة الأجرة" بالقاهرة للنيابة العامة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي "السرفيس" بالقاهرة، الخميس، مواصلة فرض الرقابة على المواقف العامة بالقاهرة لسيارات الأجرة والسرفيس لتحقيق الانضباط والتزام السائقين بالتعريفة المقررة من قبل المحافظة وعدم تجاوزها مع التأكيد على التزام السائقين بخطوط السير الموحدة وعدم السماح بتقطيع الرحلة.

وقال جمجوم، في بيان له، إن الحملات التي شنها مراقبو مشروع "السرفيس" أمس أسفرت عن ضبط 3 سائقين بميدان عبدالمنعم رياض خالفوا الزيادة المقررة على الأجرة هم: عادل محمد محمد قائد السيارة رقم "ق ن ر" 6312" خط حلوان – المؤسسة، لقيامه بتجزئة خط السير، والسائق رضوان رضوان علام قائد السيارة رقم "ق ن ر 2381" خط حلوان – المؤسسة بمخالفة أجرة أزيد من المقررة، ومحمد عبد المطلب، قائد السيارة رقم "ن ر 8531".

وفي موقف السيدة عائشة، أشار إلى ضبط 4 سائقين هم أحمد بيومي أحمد أبو العلا على خط "المطرية – السلام" بعد قيامه بزيادة الأجرة وتغيير خط السير وتجزئة الرحلة، وحمدي السيد، قائد السيارة رقم "ي ل ر 852" خط "السيدة عائشة – السلام"، والسيارة رقم "ع م ر 426" خط "أحمد حلمي – البساتين"، والسيارة رقم 649 قيادة السائق كريم محمد خط "السلام – السيدة عائشة".

وأشار البيان إلى ضبط السائق أحمد محمد مصطفى، قائد السيارة رقم "ق ف ر 984" خط "حلوان – مدينة الموظفين بحلوان لزيادة الأجرة المقررة بالإضافة إلى 6 حالات بموقف السلام النموذجي وتم تحرير محاضر لهم جميعا بأقسام الشرطة والتحفظ على السيارات وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

وأكد اللواء عمرو جمجوم، أنه يجري حاليًا التنسيق مع مديري مشروعات السرفيس بمحافظة الجيزة والقليوبية لتوحيد قيمة الأجرة لنقل الركاب بين المحافظات الثلاث بما يتناسب مع الزيادة المقررة من جانب مجلس الوزراء، وتتراوح مابين 15 - 20 % طبقا للمسافة، بعد تلقي غرف العمليات شكوى من اختلاف قيمة الأجرة مابين الذهاب والعودة وخاصة بين المحافظات.