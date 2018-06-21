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"التعليم": ضبط القائمين على عدد من صفحات الغش للثانوية العامة

02:19 م الخميس 21 يونيو 2018
"التعليم": ضبط القائمين على عدد من صفحات الغش للثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن التعاون والتنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وجميع الأجهزة الأمنية المعنية، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين (م.ص.ف) الطالب بكلية الحقوق، والطالب (م.أ) المقيمين بمركز البداري بمحافظة أسيوط، أنشئا معًا مجموعة عبر تطبيق "الواتس آب"؛ لاستخدامها في تسهيل عملية تداول بعض أسئلة امتحان مادة الفيزياء مقابل تحويل مبالغ مالية، وجرى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وأضاف خحازي، في بيان اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية المعنية رصدت بعض الصفحات المسماة بـ: "شاومينج بيغشش ثانوية عامة - ثورة التعليم الفاسد – شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2018"، الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والمجموعة المسماة (okmmo) عبر تطبيق "واتس آب"، والتي نشرت مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحان الثانوية العامة بمادة اللغة العربية.

وتابع حجازي، أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.​

صفحات الغش الألكترونية الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم محافظة أسيوط واتساب

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